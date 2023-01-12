前區議員林兆彬等2人涉圖詐選舉開支約6.8萬 遭廉署發手令通緝 (15:47)

案情指，原訂在2020年9月6日舉行的立法會選舉，案中兩名均為31歲的被告，在該年7月31日中午向選舉事務處遞交提名表格，以同一張名單參選；政府於同日晚上6時宣布，因應疫情延期一年舉行，惟候選人可向當局申領已申報的選舉開支。二人於同年9月底向選舉事務處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，向政府申請支付款項。

廉政公署指，兩人涉嫌作出舞弊行為，在提交的選舉申報書內作出明知屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即購買多項電子產品，包括4部手提電話、3部手提電腦及4套相關軟件、3部平板電腦及2套相關配件，及1部電視解碼器，招致選舉開支共約68000元。兩人又涉嫌向選舉事務處訛稱購買選舉申報書列明的電子產品，招致選舉開支共約68000元，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向林兆彬支付相關選舉開支。

選舉事務處查核兩人的選舉開支申索時，發現部分電子產品在政府宣布延期當天購買，要求兩人提供進一步資料。二人其後回覆指電子產品僅為選舉而購買，惟選舉事務處不信納相關解釋，並將事件轉介廉署。廉署發現，其中約值5萬元的電子產品購於政府宣布選舉延期舉行後當晚，而約值1.8萬元的電子產品則購於同年8月7日至10日期間，發票日期則被填報一個較早的日期，即同年7月31日。廉署完成調查並向律政司徵詢法律意見後，遂向兩名被告作出檢控。