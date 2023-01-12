公廁使用權覆核案開審 要求法庭頒令可涵蓋跨性別者 (15:28)

申請人K為生理女性，正經歷名為「真實生活體驗」的性別過渡階段，經醫生評估後，須按照自我認同的性別（即男性）生活。本案爭議在於《公廁（行為及舉止）規例》列明不得進入異性廁所，K要求法庭擴闊條文定義，涵蓋經醫生評估後，經歷真實生活體驗的跨性別者。

代表申請方的外籍大律師Tim Parker表示，現行法例不容許跨性別者進入「性別適切」（gender appropriate）的公廁，對他們構成不合比例的傷害。申請方引述精神科醫生的誓章指，真實生活體驗是跨性別者抒解性別不安的重要階段，如果他們無法體會自我認同的性別經驗，會承受心理壓力、出現抑鬱和自殺念頭等，因此需要大眾具同理心的對待。

申請方引述K的誓章指，他數次進入女性公廁都引起清潔人員詢問，一旦進入男廁，又擔心遭受刑事起訴，對此感到無奈。K希望自己的真實生活體驗，能夠包括以男性身分使用公共設施。