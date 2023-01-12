大灣區航空東京線首航　計劃年內增航線至北京、上海及成都 (14:33)

他稱，機場目前每日客量約7萬，約為疫情前三分一，認為復常已相當快，而國內航班升降量恢復步伐亦快，反映民眾並不擔心疫情，與西方媒體報道有異。對於今日首航東京的航班，他稱，去年12月才獲日本政府批准經營並開始宣傳，期間日方一度限制香港航班升降，形容順利啟航如失而復得，自己亦會乘首航航班赴日與當地旅遊業界交流。

乘客林小姐去年11月花約3000元購入不連託運行李的機票，本來不太熟悉大灣區航空，「買完先發現（首航）」。她曾作資料蒐集，認為飛機機齡不大，亦有USB充電，航點覆蓋香港熱門旅遊地，會考慮推介予其他選擇廉航的朋友。伍氏一家三年來首次出行，計劃留日五日，小四生George表現興奮，讚揚飛機餐美味，航空公司服務頗好，過往多乘商務艙，今次經濟艙座位較不舒服。

出席首航典禮的運輸及物流局長林世雄表示，日本較早前對香港航班實施限制，幸同事據理力爭，終爭取撤銷限制，航班順利啟航。他期望日後可強化香港與粵港澳大灣區，以至與世界各地聯繫，寄語公司「行而不輟，未來可期」。

機管局主席蘇澤光笑言，「成日嚟機場，冇咩機會上機」，指機場三跑已建成，第二及第三航機樓工程「好有信心出年全部完成」。他稱韓團Blackpink在博覽館的演唱會已一票難求，機場附近亦正建造大型商貿中心，涉及遊艇會、音樂表演場地，未來希望成為大灣區的航運貿易、文化表演交滙中心。

大灣區航空董事會主席黃楚標稱，一直相信香港在一國兩制下會有更好發展，去年國家主席習近平訪港亦提到香港有獨特地位，加上三跑落成，種種原因令他成立大灣區航空，期望公司可以創新模式開創香港航空界另一新篇。

大灣區航空去年起提供往來曼谷及台北航班，新增的東京線每日將會有一班往返香港與東京成田國際機場的航班，另預計1月17日新增南韓首爾航線。