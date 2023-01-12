立場新聞案｜訪問民主派初選參選人鄒家成等　鍾沛權：無幫佢造勢嘅必要 (14:34)

控方在開案陳辭多次邀請法庭以司法認知理解本案背景，描述國安法生效後，社會上仍充斥「政治炸彈」，有勢力炒作社會事件，企圖推動以武力推翻政權。辯方圍繞鍾沛權對上述背景的認知提問。

鍾沛權供稱，國安法生效後社會氣氛平靜，已無大型社會運動，但他理解社運不是「炸彈」，而是民意抒發，即使反修例運動較激烈，亦不足以推翻政權，「政權係好安全」；他又否認推動他人危害政權，自言報道的意圖純粹，「如果要咁複雜去諗點樣煽動人做呢樣做嗰樣，我哋冇乜心力做」。

控方依賴立場17篇涉嫌煽動文章提控，包括3篇專訪35+民主派初選參選人的文章，開案陳辭指控立場為參選人「造勢」。鍾沛權在庭上回應，3名受訪者屬「新晉年輕」政治人物，在公職選舉上未曾出現，亦備受公眾關注，有新聞價值。報道發布時，鄒家成已勝出初選，梁晃維更已被「DQ」，失去參選資格，「冇嗰個幫佢造勢嘅必要囉」。

辯方另引述報道，提及時任政制及內地事務局長曾國衞稱推動否決財政預算案可能違法，中聯辦及港澳辦亦發聲明批評初選操縱選舉，立場為何不將文章下架。鍾沛權認為，初選的報道「唔應該被任何法律禁止，一定係新聞自由、言論自由一部分」，即使有人因初選被定罪，罪犯亦有權發言，傳媒亦可報道其言論。審訊午續。