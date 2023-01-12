海關聯合內地破變壓器藏毒　拘2男檢800萬可卡因 (13:42)

機場科空運貨物第三組督察林嘉欣表示，海關於今年元旦收到一個由巴士來港的報稱變壓器，在用x光機檢查變壓器後發現內有3個部件，但均有可疑空隙，及後海關人員拆開變壓器，發現3個部件由高壓銅線纏繞，但銅線接駁位僅用簡陋膠紙或尼龍布條接駁連接，海關遂懷疑變壓器結構曾被改裝，後於一個線圈內發現重新燒焊的鐵柱，經x光影像分析，鐵柱內部結構異常。最後海關人員拆開鐵柱頂蓋後發現不法分子嘗試用混凝土密封毒品，在發現懷疑可卡因後將案件交由海關毒品調查科跟進調查。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，變壓器藏毒常見，而海關調查發現不法分子利用內地的物流公司及物流，企圖迂迴將涉案毒品運會內地，再偷運回香港。及後海關與內地部門取得聯繫並交流情報，在經過10日的調查後，鎖定一名本地男子并於本月10日開展監控遞送行動，在九龍塘一獨立屋外發現一名男子簽收涉案變壓器，後於屋內搜獲懷疑毒品及已拆開的變壓器，海關即場拘捕該男子。

楊偉漢稱，被捕男子51歲，報稱是室內裝修工人，被捕時在獨立屋內做裝修，利用遙控物流運送毒品，相信是等其他裝修工人傍晚收工離開後取出毒品，並企圖將其餘物品混入裝修廢料處理。海關後拘捕第二名男子，與第一被捕人是工友關係，本案中參與搬運工作，已暫時釋放。海關表示，不排除會有更多人被捕，提醒參與販罪如被定罪，最高可被判監終身及罰款500萬元。