八旬翁三度性侵孫女囚40個月　官斥為老不尊　兩人年齡相差68歲　 (12:33)

被告T.S.H.（現81歲）為退休保安員，庭上需要閩南話翻譯。被告有4名子女，其中X的父母居於內地，X來港後由被告及祖母照顧，案發時3人同住。

法官判刑時指，被告有妻子、子女及孫兒為他寫求情信，反映被告早年辛苦工作，養育多名子女，家人冀法庭判予被告緩刑。惟法官表明被告所犯是例外罪行，不會以緩刑了事。尤其涉及親屬長輩非禮兒童，案例指明須嚴懲以反映法庭對此行為的不齒。

法官又指，被告肩負照顧X的責任，卻趁X的父母不在她身旁，濫用祖孫關係的誠信，做出有違倫常的行為，十分可恥。被告與X的年齡相差68歲，在首次性侵後，食髓知味，多年後再接連干犯多兩次性侵。

法官指出，X事後有抑鬱、出現自殺念頭，曾經割腕，以及腦海常常閃現，當時遭被告侵犯的記憶。X被診斷患上抑鬱症及創傷後遺症，會幻聽有貶損自己的聲音，需要長期接受心理治療。