警拘3男涉8宗爆竊案　涉款近20萬 (17:53)

荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱表示，12月29日及1月3日分別接獲登發街及大河道地鋪職員報案，指在凌晨被闖入，偷走夾萬、錢箱及電話等易變賣財物。警方經調查後，相信該團伙共涉新界南及九龍東7宗地鋪爆竊及一宗住宅爆竊案，最大一筆損失為5.5萬，涉款近20萬。

警方昨在荃灣以「入屋犯法」罪，拘捕34歲姓李裝修工人、50歲姓許無業男及45姓黃無業男，暫未見有黑社會背景，其中李男相信為團伙主腦，負責鎖定爆竊目標。另外，警方在拘捕許男的河背道單位檢獲涉案錢箱、爆竊工具、被捕人犯案時之衣物及小量毒品，他同時涉「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。三人正被扣查，不排除更多人被捕。

新界南總區防止罪案辦公室助理主任督察溫璧而表示，新界南總區在2022年下半年共發生逾40宗爆竊案，部分地鋪商戶只用普通鎖、或「貪方便」只拉下閘門，令賊人有機可乘；住宅爆竊案賊人則多由天井沿水渠爬至低層並撬窗而入，亦有是尾隨住戶進入大廈，再選擇目標單位。警方建議市民加強保安，如安裝閉路電視，避免在家中存放大量現金。