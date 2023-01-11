過渡房屋賓館入住率近9成　社協促延長計劃年期至不少於10年 (17:25)

社協獲政府批出1022萬元，在油尖旺區內物色12間賓館，提供合共66個房間。受資助對象主要為劏房、籠屋居民及露宿者等，單位租金為綜援或收入兩成半。房屋局長何永賢今日（11日）到尖沙咀探訪參與計劃的住戶及賓館持牌人，指疫情期間賓館經營困難，居住在不適切居所的人亦很想盡快改善環境，形容兩者加起來是及時雨。

住戶梁小姐表示，已輪候公屋3年，但計劃只須等待兩個月時間便能入住，申請手續亦較易。她指，末入住賓館前居住在深水埗的「太空艙」，租金為2900元，雖然較現時租金貴400至500元，但賓館有較多私人空間，而且有獨立洗手間，認為衛生環境更好。她又指，賓館鄰近上班地點，可節省車費。不過，她指計劃只有3年，希望可居住至搬到公屋。

賓館持牌人陳小姐表示，以往租客主要是國內客人，每日入住率有七至八成，但受疫情影響導致無生意。她指，去年社協向她介紹計劃後決定參加，現時入住率近乎爆滿。被問及因參與計劃，而在通關後暫時無法再接待國內遊客，她坦言「無辦法」，又指通關後未必有大量國內遊行來港，因此會考慮繼續參與計劃，「照做先囉」。

社協副主任施麗珊表示，賓館位處市區方便基層上班，而且設備俱全，很合適無家具的籠屋、板間房及劏房居民或露宿者。但是她認為，過渡性房屋賓館計劃只有2至3年時間，難以順利「過渡」上樓，促當局考慮將計劃年期延長至不少於10年，並研究放寬煮食限制。