民主派初選案| 認罪被告須待案件審結後判　料屆時已還押2年3個月 (16:18)

案件由高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡審理，其中李運騰取代了原定主審法官陳嘉信。庭上透露，法官陳嘉信因為身體理由而退出審訊，案件亦預料延期一至兩周開審。

律政司副刑事檢控專員萬德豪代表控方陳辭時指出，國安法就煽動顛覆國家政權罪，對首要分子可判10年以上監禁或無期徒刑；次一級刑期，對積極參與者可判3年至10年監禁，刑期中位數是6年半。預料本案審結時，大部分被告還押了2年3個月，等同約5年的量刑起點，仍低於上述刑期中位數。

萬又指，本案案情極之嚴重，眾被告意圖控制立立會，從而破壞立法會及特區政府的運作，各人角色重要，刑期可能超過10年，認為沒有理由須盡快判刑。

代表被告吳敏兒的大律師蔡一嗚表示，盡快判刑可以減低出現判刑不公的風險，並認為法庭不應就判刑有任何假設，但遭法官質疑不作假設又如何衝量風險，以及過往一貫做法是認罪被告與受審被告均在審訊結束後一同判刑。

代表被告范國威的大律師吳靄儀指，本案涉及複雜罪行，文件繁瑣，難保審訊期間會遇上延誤，造成還押期超出實際刑期的風險。

今日提出申請的7名被告分別為袁嘉蔚、吳敏兒、毛孟靜、馮達浚、范國威、黃之鋒及劉澤鋒。