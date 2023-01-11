港大醫學院研治癌新方案將腫瘤「先縮後除」　料每年助300名中期肝癌病人 (14:26)

港大醫學院於2019年3月至2021年1月期間，招募33位符合資格的肝癌病人參與研究，透過為病人進行肝動脈栓塞化學療法，以控制腫瘤及殺死部分癌細胞，再接受5次的立體定向放射治療，病人其後須每兩星期進行一次免疫治療，目的為將腫瘤縮小至可割除，以根治肝癌。

研究發現33名招募的肝癌病人中，55%的病人（18名病人）經「先縮後除」方案治療後轉為適合進行手術，其中4位已接受手術根治，而42%的病人腫瘤細胞已全部壞死，在兩年半跟進覆診結果顯示，病人的存活率高逾9成。

港大外科臨床教授陳智仁表示，現時本港只有3成病人適合進行手術，其餘只有一成病人對藥物治療或介入治療完全有效，期望新方案可提高肝癌根治機會及病人存治率。他又指，相關治療方案需時6個月就有治療成效，而對病人的創傷性較傳統的介入治療低，安全度亦高。

港大團隊表示，相關研究已開展第二階段，將會改良治療用藥，由單免疫推至雙免疫療法，以提高治療成效，目前已招募約18名病人參與第二階段研究。