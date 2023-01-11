立場新聞案｜鍾沛權曾考慮停運 因「唔捨得唔甘心」而作罷 庭上多次哽咽 (14:14)

鍾沛權供稱，立場在國安法生效後，改變博客「來稿必登」原則，若文章提借香港獨立或中國某一部分獨立，必定不會刊登，但即使文章猛烈抨擊政府或要求修憲，只要不會觸發即時暴力的風險，立場仍會發布。

辯方續問及，前《蘋果日報》高層在2021年6至7月被捕及控以國安法罪行後，立場的方針有否改變。鍾沛權談到《蘋果》副社長、其妻子陳沛敏被捕時一度哽咽，需要休庭稍息。他休庭後續稱，《蘋果日報》案是回歸後首次有新聞工作者被控以如此嚴重的罪行，令他感到威脅「埋身」，開始考慮如何保護同事。

立場新聞在6月27日發公告，宣布將5月前所有評論文章下架，並暫停接受捐款，遣散及重新聘用員工。鍾沛權在庭上補充，當時公司支付遣散費及改為月頭出糧，「萬一（立場）非正常死亡，同事損失都減到最低」。被問到為何繼續營運立場，鍾回答當時增添不少優秀的同事，新聞「越做越好」，故不捨得結業，亦自審沒有違法，雖然現在「諗返轉頭會唔會有啲一廂情願呢？但當時就係咁諗」。

鍾沛權在同年10月尾辭任總編輯，他解釋當時每天探望還押的妻子，難以兼顧工作，最終由林紹桐接任總編輯。他在庭上再度哽咽，稱對林紹桐感「唔好意思」，最終令林亦被捕，「我好似最後冇辦法保護晒所有同事」。審訊午續。