將藍隧道通車1個月　將軍澳隧道車流最多減34%　林世雄：繁忙時間擠塞情況顯著改善 (13:36)

當局比較將藍隧道通車日至12月31日期間，與其之前的30日的車流量，發現周末或公眾假期早上時段車流量變化較大，於早上8時至9時，隧道開通前往九龍方向平均有2414輛車，開通後平均有1606輛，車流量減33%，同時段往將軍澳方向車流則由1970減至1309輛，減34%；下午5時至6時變化最少，往九龍方向車流減8%，往將軍澳方向則減15%。

至於平日由早上7時至晚上9時，往九龍方向車流變化百分比為9%至22%，以下午2時至3時變化最大、下午5時至6時變化最少。往將軍澳方向車流變化百分比為11%至22%。

局長林世雄今(11日)以書面回覆立法會議員查詢時指，將藍隧道開通後，運輸署一直密切檢視其分流效用，其中於觀塘區，茶果嶺道及偉業街／偉發道路口的車流有所增加，但交通運作仍大致暢順，其中後者新增前往觀塘繞道的專屬行車線，亦能夠發揮交通分流的效用。

他又指，將藍隧道開通後，當局收到3個與交通事宜相關的建議，主要關於改善個別方向標誌，運輸署加設更多臨時方向標誌。