警拘16男扣查13車　涉去年4宗非法賽車 (11:55)

新界北總區交通部執行及管制組署理警司蘇志偉表示，去年年初新界北總區交通部聯同刑事部成立「反非法賽車專組」，並在11月至12月期間利用科技搜證方法在區內展開行動，並偵測到4宗非法賽車案件，涉及共14架電單車及私家車，包括4架為大馬力跑車，一般達300匹，而最高性能可達700匹。蘇稱電單車及私家車多次沿荃錦公路往返錦田及大帽山，同時橫越雙白線，互相追逐，更逆線行駛，漠視道路使用者安全；又在元朗公路往屯門方向發現4架大馬力跑車沿路超高速行駛，在限速每小時80公里的公路上以約每小時160公里的車速行駛，超速高達一倍。

新界北總區公眾活動調查組總督察羅禮謙指，警方其後展開調查，鎖定16名目標人物，包括事發時車輛內司機、車主，昨（10日）清晨時分在全港各區進行拘捕行動，以涉嫌「非法賽車」、「協助及教唆他人非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪拘捕16人，年齡介乎23至44歲，分別報稱商人、技工及設計師等，並檢獲涉案8架私家車及5架電單車、手提電話，以及被捕人犯案時穿著的賽車衫褲等證物。警方仍在調查被捕人是否有組織參與賽車活動，以及車輛是否涉及改裝。

警方譴責涉案司機不負責任，相關行為罔顧安全，是造成嚴重交通意外的主要成因；又強調農曆新年期間會重點打擊非法賽車活動，將違例司機繩之於法。