警破外籍洗黑錢集團拘18人　涉29宗騙案3500萬犯罪得益 (16:45)

警方財富情報及調查科督察黃錦榮表示，警方在去年5月起調查一個由華裔人士操縱洗黑錢集團，集團其中一名骨幹在2021年開始，以每帳戶1000至2500元報酬，招攬外傭在港開設傀儡戶口，其後誘使騙案受害人存入款項至這些帳戶，經過多次轉帳後，骨幹再透過櫃員機提取騙款。警方調查所得，集團在2021年5月至2022年10月，涉嫌透過至少33個帳戶清洗3500萬犯罪得益，其中1100萬與2021年3月至2022年8月發生的騙案有關，分別為25宗網上情緣騙案、2宗電郵騙案及2宗投資騙案。

警方昨日展開名為「義網」的拘捕行動，以「洗黑錢」罪拘捕1名尼日尼亞籍男子，1名孟加拉籍男子及16名印尼籍女子，年齡介乎29至49歲，當中2男3女為骨幹成員，正被扣查，其餘13人為傀儡帳戶持有人，獲准保釋候查，將於4月中報到。警方正追查資金下落，不排除更多人被捕。

黃錦榮表示，警方在2023年1月9日至2月17日會加強宣傳反洗黑錢，以「唔租，唔借，唔賣」為口號，重申洗黑錢為嚴重罪行，最高可被判監14年及罰款500萬元。