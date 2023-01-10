政府批准東涌線延線項目　料今年動工　2029年竣工 (15:58)

運輸及物流局發言人說，東涌西和東涌東一帶的新市鎮擴展區，是香港重要的中長期土地供應來源之一，東涌線延線將提供直接出入的鐵路服務，支持該區人口和就業機會長遠持續增長。

發言人又說，延線的原來方案及修訂方案分別在2021年12月10日及2022年6月24日刊憲，其後接獲反對意見，當局已與港鐵仔細檢視相關理據，與反對者會面，並將反對意見提交行政會議考慮。港鐵亦會在推動項目時成立社區聯絡小組，成員包括當區相關及受影響的團體，如業主委員會、管理公司及地區組織等，與受影響的持份者保持緊密溝通。

東涌線延線項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部分，前者為地面車站，設有高架車站大堂，將於現有欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區建造，並涉及對現有東涌線約1.2公里長的路軌進行改道；東涌西段則將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造東涌西站，為地底車站，將成為東涌線的新終點站。