網傳青年跳上輕鐵車頂、爬天秤航拍　港鐵：已報警　警：網罪科跟進 (19:08)

港鐵表示，留意到網上一段涉及輕鐵行車時有人作出不適當行為、影響行車安全的片段，昨日已報警，並會全力協助警方調查。港鐵呼籲市民必須顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全的行為，此等不當行為會影響輕鐵行車安全。

片段昨由用戶「tong_dogdogdog」上載至Instagram，其中一節涉及兩名跳上輕鐵車頂。片段所見，拍片的金髮男子先在屯門市中心站的天橋，跳至月台上蓋鐵皮頂，並說「呢一刻係我人生（心臟）跳得最快嘅一分鐘」、「行快啲，我哋架嘢到喇」。當列車埋站停下，男子與男友人即跳上列車車頂，並扶住車頂突起物作扶手。列車行駛其間，在車頂的兩人狀甚興奮，稱「為你哋介紹屯門嘅夜景」、「Let’s Go！嘩」、「屯門界KOL亨哥」，亦夾雜粗言。

列車駛至屯門站後，兩人一躍而下及跑走，未見有途人發現。翻查資料，市中心站下一站即為屯門站，車程約3分鐘。

片段另一節則為三名青年在2022年12月31日闖入尖沙咀一地盤，爬上天秤頂端倒數及觀賞幻彩詠香江。三人在元旦日清晨亦再攀上該天秤，並以航拍拍攝。片段所見，該處疑為尖沙嘴中間道11號「海員之家」重建地盤，發展商為帝國集團。另外，青年亦在以獨木舟遊城門河，其間曾直接飲用溪水。片段目前仍可閱覽，上載者留言稱，「本影片全屬特技效果，唔建議法律追究」，又稱爬天秤、上車頂與飛躍道（Parkour）無關。