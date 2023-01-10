9.29金鐘道暴動案4人被裁定罪成　與早前認罪5人 一併於周五判刑 (14:21)

4名罪成被告為學生鄧頌城（20歲）、女教師林翠雯（32歲）、工程師林志豪（30歲）及音樂人劉彥昭（36歲）。林翠雯及林志豪是姊弟關係。

法官於判案書指，當日自下午3時半起，金鐘道、樂禮街以至夏慤道有至少300人集結，從交通癱瘓、滿地硬物和火種等表象來看，金鐘已不能如常運作，裁定正發生暴動。5時許，鄧頌城不理警員喝令繼續沿金鐘道逃跑，直到其大腿被警棍擊中後才停下及被捕；林志豪向警方擲長傘及磚塊後，試圖掙脫2名警員的拘捕，其胞姊林翠雯在一旁企圖拉開其中一名警員，最後兩人同被制服。

劉彥昭則戴頭盔、護目鏡，以及反穿一件帶有仇警、反共產黨的政治訊息之黑T恤，用意是不欲因穿上有獨特圖案的衣服而被認出。劉另外管有噴漆，則可用於塗寫政治口號。由於4人以其在場及衣著，直接協助及鼓勵其他參與非法集會的人，並且有共同目的。因為是次集結演變成暴動，故裁定4人暴動罪成。