立場新聞案｜鍾沛權自辯稱無從估計讀者政治取態　刊登來稿不代表同意作者意見 (14:06)

辯方亦引述控方開案陳辭，提及立場新聞在反修例運動，即2019年7月起獲得的捐款金額及次數飆升。鍾沛權在庭上解釋，當時巿民依賴直播關注運動發展，立場的直播符合巿民需求，加上七一立法會衝突及7.21元朗站白衣人襲擊事件等直播中，記者表現專業，估計立場因而獲得巿民捐款支持。

另外，控方指控立場新聞的至少17篇文章屬煽動刊物，包括多篇博客文章。鍾沛權作供時解釋，博客文章一般轉載博客作者在社交媒體或其他傳統媒體上發布的文章，亦接受讀者投稿，一向盡量容納廣泛聲音，涵蓋不同政治光譜，「我哋登嗰啲文章唔代表我哋同意（作者的意見）」，只要文章言之有物、尊重事實，「基本上來稿必登」，包括不少惹來爭議的觀點。

鍾沛權舉例，刊登反對美國前總統特朗普的文章曾引來讀者批評或威脅取消訂閱會員，但「一定唔會」因而改變做法，「有啲原則要堅持」，故不曾禁制或審查任何反特朗普文章，「講到底就係體現一種言論自由」；立場成立之初便轉載被視為親建制、全國港澳研究會委員陳凱文的文章，不時受親民主派的讀者質疑，但立場仍「堅持到底」，不曾禁制陳的文章。審訊午續。