百人宴涉違限聚令　童軍總會獲撤控　酒家認罪罰款3.5萬元 (12:33)

法庭今處理4名被告的案件，被告分別為香港童軍總會、經營酒家「粤品匯」的中環寶湖海鮮酒家有限公司、酒樓店長陳建東和經理鍾廷謙。3名童軍高層梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau（甯基求），原本亦是同案被告，惟控方早前申請撤回3人的控罪；負責統籌宴會的梁婉冰獲准自簽1500元，守行為15個月。

控方甫開庭表示，考慮到涉案處所由中環寶湖海鮮酒家經營，要求該公司就控罪答辯。控方申請以不提證供起訴的方式，處理童軍總會和陳建東的控罪，至於鍾廷謙可以自簽守行為處理。中環寶湖海鮮酒家的代表認罪後，辯方求情指該公司一直財政虧損，冀法庭輕判。

裁判官梁雅忻聽畢表示，過往處理不少同類型案件，「生意更難做的餐廳多的是」，被告公司並非例外。梁官考慮本案重犯機會較低，判該公司罰款3.5萬元，鍾廷謙則以2000元自簽保守行為12個月，餘下童軍總會和陳建東的控罪獲撤銷。