通關｜李家超：未來8周配額已用17%　觀察數日後再作檢討 (10:21)

李家超又說，預約於年廿九回內地情況最熱烈，預約人數佔配額約9成；其次為年廿八及年三十，兩日均尚有餘額。他又認為，通關對本港經濟有提振作用，而首兩日來港人流屬預期之內，相信日後訪港人數會增加，帶動旅遊、零售、餐飲等多個行業，港府亦會在2月展開大型宣傳活動，吸引旅客來港。

被問到何時可取消入境內地時的核酸檢測要求，他稱，要兩地政府同意才可更改，認為現階段核酸檢測要求可確保兩地疫情風險可控，日後會再審視情況；至於兩地核酸檢測價錢不一，李家超說，要視乎不同地方的條件及營運方面需求，但指出香港的檢測價格已較以往低，會與檢測服務營運商再作探討。對於兩地目前核酸CT值標準不一，李家超說，醫務衞生局正與不同化驗室及內地單位保持溝通，希望就陰性結果說明達致統一標準。

他又說，政府爭取在本周日恢復高鐵服務，已作出準備，包括培訓車長。至於本港何時可再放寬檢疫措施，他指，要視乎本港重症及死亡率等數據，亦要觀察公立醫療系統情況，政府會繼續監察相關疫情數據。