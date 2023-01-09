同志案被撤法援申覆核勝訴　法援署再度上訴得直 (18:50)

是次司法覆核申請人為MK，答辯人為高院司法常務官，法援署署長被列為有利害關係方。案件由首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及朱芬齡審理。

高院法官楊家雄早前指出，本案爭議點在於獲批法援者就財政狀况與律師代表的對話，一旦牽涉到《法律援助規例》第21條，屬須要舉報濫用法援的內容，是否受LPP所保障。楊官稱，資深大律師潘熙知悉MK是寵物店持有人之一，但潘當時尚未獲法援署指派，對話應受LPP保密，於是批准MK司法覆核，並下令法援署須重新審視應否撤銷MK的法援。

不過，上訴庭今在判辭指出，法援屬於公共資助，法援署署長需要確保用得其所，只有明文規定的人士才合資格獲批法援。當局就規例第21條立法時必定有考慮到或有資料涉及LPP，該條例旨在防止濫用法援，上訴庭認為這目的至為重要，故在此情况之下LPP被廢除，而在法援申請獲批准之前，律師團隊亦有責任向法援署署長申報相關資料。