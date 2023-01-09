甘浩望神父赤柱監獄外靜坐　盼釋放民主派在囚人士 (15:30)

甘神父帶上寫有「家庭團聚 基本人權」及「Freedom for all 」的橫額到場，他表示望政府透過特赦、罰款等方法釋放在囚人士，還他們自由。

他表示香港政府常期望本港復常，但只強調經濟、防疫規例等方面，惟社會失去自由是人對本港失去信心的主要成因，他認為應盡快釋放在囚人士還香港健康社會。他表示朱凱廸、李卓人、黎智英等千幾個在囚人士對本港有貢獻，「社會冇咁多豐富的服務精神」、「失咗好多為人民服務的力量」，形容他們無辜。

他又稱不時新聞報道有人因國安法或參與民主運動上庭或被捕，「呢啲新聞使到邊個夠膽嚟投資、生活及旅行」。對於香港教區榮休主教陳日君樞機日前准離港5日出席本篤十六世葬體，惟返港後需交還護照，甘神父回應指5日時間倉猝，又稱交還護照做法不合理，「驚陳日君會走咩，佢都自己唔想走，點解一定要俾你」。

被問及靜坐的成效，他表示或不會有顯著效果，但稱要追隨自己內心，又指「少少聲音好過冇」。他表示今早有警員到場了解。現場所見，遠處亦見有警車停泊。被問及會否擔心自己被捕，他直言有曾擔心，不過「聽日發生咩事都唔知」，並已心理準備。