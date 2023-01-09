前區議員曾錦榮涉企圖欺詐2.4萬元選舉開支　認罪還押至1.26判刑 (14:40)

辯方為被告曾錦榮（28歲）求情指出，他以半工讀完成社工高級文憑，成為註冊社工在社區服務，他獲區議會副主席和屯門街坊撰寫求情信。曾錦榮則在求情信表示明白事件嚴重，將來很大機會不能繼續做社工，已得到沉重教訓，望法庭輕判。

裁判官庭上問及被告為何犯案，辯方引述被告的求情信解釋，指由於時間緊迫和現金不足，被告需要籌錢或墊支選舉開支。裁判官認為，曾涉及在立法會選舉虛報開支及欺詐，更為時任區議員，案件非常嚴重。

案情指出，2020年立法會換屆選舉原定於9月6日舉行，因疫情延期一年，曾錦榮同年7月報名參選社會福利界議員，並於9月29日遞交選舉開支申報書。曾錦榮報稱於7月29日至9月28日聘請徐嘉俊、潘麗婷和黃錦瑩作選舉助理，3人薪酬分別為8,000元，招致選舉開支共24,000元，申報書附上合約及薪金收據。曾錦榮申報的選舉開支總額超過124,000元。上述三人表示對涉事申報文件並不知情。