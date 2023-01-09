許樹昌：已打3針患者死亡率升　預期通關後短期內確診數增 (13:28)

許樹昌今早於商台節目中表示，近日需要聞氧氣的重症患者亦有增多，如果市民於6個月或之前接種第3針，可再接種第4針；如年紀大、有多種長期病患及有免疫系統失調人士，接種第3針3個月後已可接種第4針。

對於本港昨與內地首階段通關，許樹昌認為，從內地入境人士的疫苗接種要求，應與海外人士睇齊，而現時最重要是觀察開關後本港重症及死亡率的升幅，會否對醫療系統造成壓力，如果很快就「塞爆」公立醫院，政府或要考慮要求內地入境人士增加做核酸檢測的次數，或提升接種要求。

他又指，新冠肺炎在港已是風土病，認為取消隔離令是「遲早問題」，但相信現剛開關「政府未必會夠膽咁快做」，相信待冬季過去、疫情緩和時會再檢視措施，屆時輕症或無徵狀者或可戴口罩上班。至於內地疫情，許樹昌分析，內地現時情況與本港第五波疫情第一階段時類似，料4至6個月後情況會緩和。

對於網傳變種病毒XBB.1.5會引致患者嚴重腹瀉，許樹昌稱為假資訊，解釋指任何一種變種病毒均有少量患者會出現肚瀉，但不是常見的病徵。他又說，理論上一個國家出現大型傳播都有機會引致變種病毒出現，不過內地多數人已接種兩劑疫苗，認為未必一定會出現很多變種病毒。