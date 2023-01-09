立場新聞案｜鍾沛權林紹桐及公司被裁定表證成立　明日續審 (12:44)

鍾沛權在2021年12月29日被捕後，下午1時19分由國安處偵緝警員陳漢喬（音譯）負責進行警誡錄影會面。庭上播放片段顯示，鍾沛權承認由2014年尾擔任立場新聞的總編輯，直至2021年10月底離任。鍾沛權續指，總編輯負責決策立場新聞發布的所有文章或影片內容，一般他會提出一些議題，由同事採訪及撰稿，「我負責決定出唔出」，所有稿件未經他審批不得發布，亦沒有他人擔當此決策角色。

警員向鍾沛權展示控方用作檢控基礎的17篇涉煽動文章，詢問文章作者是誰、與立場新聞有何關係、立場有否支付稿費、是否有其他人與鍾商量或指示文章內容、鍾有否參與發布文章，鍾均回答「我無嘢講」，但他知悉文章內容及文章要表達甚麼，並承認審批其中15篇文章，至於兩篇在他辭任總編後發布的文章由誰審批，他表示「無嘢講」。