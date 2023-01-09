孫玉菡新加坡晤沈祖堯 籲當地港人回港發展 (10:31)

孫玉菡6日與中國駐新加坡大使孫海燕會晤，介紹香港勞工市場及經濟的最新情況。他其後拜會新加坡人力部長陳詩龍醫生，就如何招攬人才交換意見。他談及兩地如何應對人口高齡化和勞動人口下降的雙重挑戰，並提出雙方分別作為粵港澳大灣區及東盟門戶具優勢地位，應要提升亞洲對全球人才的吸引力。

孫玉菡7日到訪工藝教育學院，了解各類職前及在職課程為離校生提供的職業專才教育，應對數字化經濟。他又於當天參觀一間業務遍及香港、新加坡及東南亞其他地方的生命健康科技企業，親身了解為引進具高潛力企業落戶主要經濟體提供的便利措施。

逗留新加坡期間，孫玉菡先後與新加坡南洋理工大學高級副校長暨醫學院院長沈祖堯共進午膳，亦與該校學者、新加坡香港商會代表，以及在新加坡工作或讀書的港人會面，了解其生活狀況，聽取他們對優化人才入境措施的意見，並呼籲他們與香港保持聯繫及考慮返港或來港發展業務、專業和事業。

孫玉菡在總結新加坡之行時表示，全球疫情持續三年，影響外來人才來港。他續指，新加坡的經驗對香港招攬高質人才及未來優化人力資源推算甚具參考價值。他又指，「高才通」接受申請超過一周，至今接獲近3,800份申請，當中約60%個案已獲批，形容反應熱烈。

孫玉菡及後將會前往菲律賓馬尼拉繼續本次訪問行程。