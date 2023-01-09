通關｜林世雄稱將監察通關對平日交通影響　有需要再與港鐵商討加班次 (09:49)

目前港鐵東鐵線已由疫情前的每日90班次，加密至每日135班次，林世雄今早於港台節目《千禧年代》中表示，港鐵認為現時班次可以處理到人流，亦有足夠容量應對高峰期。他又說，由於市民預約的時段橫跨數小時，當局未能容易地準確預測每小時的人流，故安排公共交通時，會盡量提供足夠容量，「（乘客）聚咗係某一兩個小時嚟，我哋都處理得到。」

港澳碼頭、中國客運碼頭、機場、港珠澳大橋現已全面開放，港府早前預計單向運力每日約1萬人。林世雄說，如船公司及航空公司發現有需求，可按情況加班次，即使人數超過1萬，亦不是大問題：「如果超過1萬， 呢個係需求問題；因為佢哋係有飛先上得，我哋唔係太擔心。」

對於高鐵復運安排，他稱，將不遲於本月15號重開高鐵，強調正密鑼緊鼓做準備，現已開始試運，職員正熟習程序，如有進一步消息會盡快公布。他又稱要循序漸進恢復不同線路，會先開放深圳、深圳北、廣州東、廣州南等線路，跨省線路會較遲回復。林世雄又說，會就市區前往文錦渡口岸的交通配套、直通巴業界反映人手不足等議題，繼續與業界溝通。

議員倡逐步接納免費檢測證明

對於昨有市民持免費核酸檢測證明而未能成功過關，新界北立法會議員劉國勳於同一節目上表示，雖政府早有講明要求，但應再多作宣傳，又期望只接受自費核酸檢測結果只是初期措施，日後可逐步接納免費檢測證明，以至快測結果。他又希望，當局於通關後首周可盡快檢討，如運作理想，盡量在農曆新年前後再適當增加配額，供市民來往兩地探親。

他又關注，下一階段通關會令水貨客問題重臨，形容市場反應很快，政府要密切關注，「通關消息一出，上水石湖墟商舖已經要加租，有啲本來吉咗嘅店舖都開返。」希望當局會在水貨客黑點多加巡查及執法。