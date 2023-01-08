筲箕灣興東邨火警　單位發現一具焦屍　火警起因有可疑 (22:05)

柴灣警區助理指揮官劉智昕指，涉事單位嚴重焚毁，初步未能確認焦屍性別，經初步調查，涉事單位有一名約60歲男子獨居。火警起因有可疑，案件交由東區警區重案組跟進。事件中約500名居民自行疏散到安全位置，其後已安全有序返回寓所，火警中沒有其他人受傷。

【19:05更新】起火為21樓一個單位。現場消息指，發現的屍體為一名長者，其身分仍有待調查。居於同層的鄧先生表示，起初聽到警鐘聲響，原以為有人被困升降機，其後步出走廊，發現濃煙密布，故立即與數名街坊，包括一名休班消防員在不同樓層拖消防喉協助灌救，當時火勢非常猛烈，曾一度呼吸困難，「好在個街坊響咗個警鐘，如果唔係好多人都唔知發生咩事」。

鄧生續指，該單位有一名年約60歲男子獨居，不時有中年女子到訪，在單位飲酒、聽歌，「都幾騷擾隔離鄰舍」。他又指少與對方溝通，懷疑其精神有異，經常至深夜11時仍在播放搖滾樂曲，「好奇怪，我今次返到去佢播佛經」。該獨居男子居住近10年，不受街坊歡迎，曾試過在門外放置日本刀，經常飲啤酒及常出入醫院，沒有行動不便。

今午（8日）4時許，警方接獲多人報案，指筲箕灣興東邨興祖樓一單位發生火警，並傳出爆炸聲及有人被困。消防接報到場開喉灌救，至4時52分將火救熄，在單位發現一具屍體，事件起因仍有待調查。警方封鎖大廈各出入口，約400名居民自行疏散到安全位置暫避，暫時沒有人受傷，救護車在現場戒備。