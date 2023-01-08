通關｜本報實測　港人落馬洲支線北上過關需時40分鐘　內地居民快一半 (17:30)

本港和內地今（8日）起恢復首階段通關，本報記者分別以香港居民和內地居民的身份，經港鐵落馬洲站前往深圳福田口岸過關。今早透過「香港居民」通道過關需時約40分鐘，而透過「內地居民」通道過關需時約20分鐘，兩者流程大致暢順。唯一較多人聚集位置，是入境深圳前需填寫健康申報表，大部分入境內地者均未有申報，其中不乏不擅用電子產品及網絡的長者，需在旁的職員協助。
本報記者今早約11時，經港鐵落馬洲站前往深圳福田口岸，前往內地的人大排長龍，大部分都攜帶最少一個行李箱北上。海關人員逐一檢查過關者是否持有有效回鄉證、48小時內核酸陰性報告及預約二維碼。從落馬洲支線出境，過關流程花約40分鐘，過程大致暢順，兩地相關人員在旁協助。完成了香港的出境程序，入境深圳前需透過微信「海關旅客指尖服務小程序」作健康申請，填寫包括個人資料、入境方式，及是否持有48小時內核酸陰性報告，以獲取另一個二維碼過關。
本報另一記者則在今早約10時半，以內地居民身份入境深圳福田口岸。內地居民北上無須預約名額，旅客只需向職員出示中國護照、往來港澳通行證、海員證等其中一種有效證件，加上48小時核酸陰性報告即可進入口岸。內地居民的隊伍有職員以普通話協助，而海關開放約8條通道，職員口頭詢問和核對資料後即放行，由排隊至出境僅數分鐘。在入境福田口岸前，入境的內地居民同樣要完成健康申報，並取得24小時有效健康申報碼，便可掃描二維碼進入口岸，全程過關時間大約15至20分鐘。