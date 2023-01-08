蕭澤頤稱反修例期間年輕人受假新聞影響　警隊招聘困難尚欠5000人手 (17:21)

蕭澤頤接受港台《舊日的足跡》訪問時形容，2019年反修例風波對警隊來說是十分大的挑戰，亦始料不及，稱對方做很多文宣工作抺黑港府及警隊，很多年輕人受社交平台上的假新聞影響，「佢哋可能每日至少用4至5個小時睇社交平台；睇一次未必信、睇10次你就會堅信係事實。」

他又憶述，當時警員面對的情况惡劣，當值時要使用成人紙尿片，「想入商場借個廁所都入唔到」，又要在街上吃飯，但同時士氣亦更高昂，有警員即使受傷亦想盡快返回前線「齊上齊落」。

蕭澤頤說，警方從事件中學習到很多，如行動策略、裝備等，「好多嘢我哋係可以做得更加好。」他說，其中一個要改善的是公共關係的工作，因此現時警方如見到有失實訊息，會要求內部在兩小時內作出澄清，「你唔澄清嘅時候呢，有啲人就會覺得原來就係事實嚟嘅。」

被問到有什麼話要對年青人說，蕭澤頤語帶哽咽地說，希望年青人一定要守法，因為當佢哋犯法時，到最終最大受害者係佢哋本人，同埋佢哋屋企人。」

蕭澤頤又稱，兩、三年來都努力做疏導工作，亦要和辦學團體、家長及教師保持溝通，希望可以給年輕人希望，日後會繼續與對警隊有意見的市民「reconnect」，提高工作透明度等。他亦呼籲社會各界共同為年青人努力，「經常話佢哋（年輕人）係我哋嘅未來，大家都要一齊做多啲嘢。」

另外，他亦談到近年警隊招聘上面對挑戰，正規人手有2.7萬人，現時尚欠5000多人，近年正想方設法招募，包括到內地大學招募香港學生，亦到11間本地大學設招募站，最終即場收到399個申請。

對於內地與香港今日首階段通關，蕭澤頤稱，警隊已與入境處、海關等協調人手，並在不同關口做好風險評估，確保過程暢順。