陳茂波：疫後復常　問責團隊今年會更積極外訪 (14:16)

香港和內地及海外逐步恢復通關，財政司長陳茂波今日（8日）表示，隨着中港通關，預計人流物流會顯著改善，將對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等帶來更大的支持。他又說，整個問責團隊今年將會積極出訪不同國家、地區和市場，同時向海外和內地說好香港優勢、推廣各項旗艦活動及盛事，他認為，這些交流活動將有助加強香港和各地之間的相互了解、聯繫和合作，促進彼此復蘇。
陳茂波在網誌表示，本周六（14日）將啟程前往瑞士，出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情况、機遇與發展潛力，並積極推介我們在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。此外，除了下半年一系列國際組織的年會，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場，金管局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。
陳茂波又說，貿發局亦安排了多個外訪考察及商務團，包括下月組織城市建設服務業業界考察團出訪印尼，也會安排訪問團到包括泰國在內的多個東盟市場，年中在廣州舉行的Smart HK「創新升級 香港論壇」。
至於本地，陳茂波說，本周三至四將舉行亞洲金融論壇（Asian Financial Forum），是三年以來首次實體舉辦該論壇，預計有數以千計政府、金融及商界領袖出席。此外，金管局年底會舉辦國際金融領袖投資峰會，規模將較去年的更大。
陳茂波說，隨着疫後復常大步開展，他會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，說好香港故事、突顯香港優勢和發展機遇。