陳茂波：疫後復常　問責團隊今年會更積極外訪 (14:16)

陳茂波在網誌表示，本周六（14日）將啟程前往瑞士，出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情况、機遇與發展潛力，並積極推介我們在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。此外，除了下半年一系列國際組織的年會，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場，金管局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。

陳茂波又說，貿發局亦安排了多個外訪考察及商務團，包括下月組織城市建設服務業業界考察團出訪印尼，也會安排訪問團到包括泰國在內的多個東盟市場，年中在廣州舉行的Smart HK「創新升級 香港論壇」。

至於本地，陳茂波說，本周三至四將舉行亞洲金融論壇（Asian Financial Forum），是三年以來首次實體舉辦該論壇，預計有數以千計政府、金融及商界領袖出席。此外，金管局年底會舉辦國際金融領袖投資峰會，規模將較去年的更大。

陳茂波說，隨着疫後復常大步開展，他會領導專責小組，重塑香港的形象和品牌，說好香港故事、突顯香港優勢和發展機遇。