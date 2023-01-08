福田直擊｜疫下分隔兩地　情侶、姊妹福田口岸團聚 (10:53)

未夠6時，手持花束的趙小姐便到了福田口岸，等着入境大堂門口打開。趙小姐和在香港工作的男友楊先生是在疫情期間開始拍拖，但過去兩年只能異地相思，雖然半年前男朋友曾過來一次，但因隔離政策，見面日子有限。

得悉今日男友可直接回來，趙小姐一早便在等待，隨着6時半開始陸續有人從關口走出來，趙小姐心情既興奮又緊張，一度站上花槽邊舉目眺望。

近7時，楊先生從門口出來，兩人也忍不住飛奔相擁。楊先生說，今次會逗留在深圳一個月，也帶了禮物給女方家長。至於趙小姐，早已開心得不會說話了。

「過關好多人，一見到有空檔就立即跑，好想快點見到姐姐」，在香港讀書的劉欣怡擁著姐姐丹丹道。

在深圳的姐姐丹丹今早6時便起床，「睡不好，妝也沒化，就想快點接到妹妹。」丹丹買了欣怡最喜歡的小蛋糕，一早就在福田口岸出境1號門等候，及至7時還未見妹妹身影，丹丹眼神中有點焦急，不時望電話：「她沒內地手機，半小時前已說在等過關了，但不知過關後她從哪個門出來，她很高的，今天穿了灰色衣服，很好認。」心急的丹丹還著記者們幫忙「尋找妹妹」。

7時36分，一個灰色身影經過門口卻沒走出來，幸被眼利的丹丹發現，「妹妹！」急衝入口岸大樓，欣怡聽到呼叫，一轉身，兩姊妹摟得緊緊的。

欣怡表示，去年2月曾回來一次見家姐，「隔離了28日」，但卻只能留兩、三日就回港，今次回來就肯定住到過年。欣怡說，5號當日便準時6點上網抽過關名額，「一開始網絡好卡，到6點半終於抽到今天名額，立即告訴家姐」。

接到妹妹後第一件事做甚麼？「先回來睡一覺，睡醒和妹妹吃午餐」，丹丹捉緊欣怡手臂不放。

手拿花束的蕭先生，一早就在深圳灣關口翹首以待。他在等候從美國歸來的老同學左女士，「她的腿打過鋼板，我怕她不方便。」左女士在美國得知通關消息，月初抵港後特意等到8號，她覺得預約流程尚算方便，但過關時間比她預期中久，她之後準備轉搭高鐵返回湖南長沙。