深圳直擊｜港人即日來回兩地見家人一面　疫下出生寶寶首次回鄉探親人 (10:08)

今早第一批經福田口岸過關回內地的港人陳先生，在疫情期間只能用無薪假隔離，每年來回深圳一趙，見居於內地的太太和孩子一面，通關後他打算即日來回：「方便許多，我今天回來陪家人，明天便回港，之後再預約回來」，至於為甚麼要做「首衝人士」（一到開關時間即衝過關），「想多陪他們幾個鐘嘛」。

疫情三年，不少寶寶出世後未有機會回內地讓家鄉親人見見，今日兩地免隔離通關，這些孩子也終於有機會首次返內地。

「我本來都打算隔離了，沒想到遇上了這麼好的政策，」上午從深圳灣口岸過關的楊女士和丈夫Joseph，去年10月就買定美國赴港機票，1月4日抵港，期間她一直關注政策變化，1月6號預約系統一開馬上登入。楊女士說，丈夫2019年來過中國，之後她懷孕、生下女兒，正好是疫情3年，準備帶混血女兒返回遼寧老家，首次見外公外婆。

林先生拖着的小孩，站在福田口岸外空地，看到那麼多人圍著有點緊張，但也興奮。「他今年才2歲，一直沒機會回來」，林先生說，今次終可以帶孩子從深圳飛甘肅，讓當地親人見一見。