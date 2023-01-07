警方社署向200認知障礙症患者派發藍芽定位裝置 防止走失 (19:05)

67歲的鄧女士為其中一名受惠者，其76歲丈夫於去年3月確診患認知障礙症，其間曾失蹤多次，社福機構社工一直有跟進情況。上年10月初鄧女士獲派發定位裝置，讓她能隨時掌握丈夫的實時位置。鄧女士分享有次丈夫獨自離開將軍澳住處，直到下午5點許仍未回家，鄧女士打開定位裝置後發現他當時位置在荃灣，故立即報警並與該區警察分享其丈夫位置，最終用18分鐘尋回丈夫。

鄧女士表示，其丈夫喜歡外出，故需要一直在旁照顧，但指自從有定位裝置後可以隨時知道他的位置，就較放心讓他獨自出門，形容自己亦有更多「Me Time」，稱「終於有得做自己鍾意嘅嘢」。

另一名受惠者屈女士，其93歲爸爸患有認知障礙症，曾於牛頭角走失，其後屈女士尋找約一小時後決定報警求助，最終在觀塘區順利邨附近尋回。其後警方邀請屈女士參與相關計劃，並免費獲派定位裝置，當其爸爸走失時亦能快速尋回。

警務處東九龍總區行動部總督察傅駿業表示，相關計劃合共購買約400個藍芽定位裝置，一個定位裝置成本約200元，而由去年4月至12月期間共派發200個定位裝置，至今錄得38次走失事件中平均尋回時間均少於1小時。他又表示，相關定位裝置設計輕型及省電，一般可使用半年至9個月，而其覆蓋範圍高，能較準確顯示位置。

警務處東九龍總區失蹤人口調查組高級督察馬仲瑩則表示，去年東九龍總區內認知障礙症患者失蹤案件共錄得100宗，較2021年錄得個案升幅逾16%，指相關計劃可防止曾失蹤人士再次走失，以及利用科技能更快、更準確尋回失蹤人士，以減輕照顧者壓力及負擔，她期望相關計劃可於在今年內推展至全港，讓更多有需要人士受惠。