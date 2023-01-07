通關｜港澳跨境船明日復航　上環售票處陸續有市民買飛查詢　慨已3年未見親友 (18:26)

家住沙田的曾先生今早買了農曆新年初二（23日）前往澳門的船飛，稱他和太太已3年未去澳門，而外母獨自生活在澳門，「老人家都80幾嵗了，好掛住佢，所以我老婆睇到新聞第一時間叫我來買飛。」他又說，此前去澳門均是到外港客運碼頭，未曾試過在氹仔碼頭下船，現時亦未清楚碼頭情况。

今日亦有大批市民到社區檢測中心及檢測站領取核酸陰性證明，準備明日過關。今午約有二十多人於梁顯利油麻地社區中心檢測中心領取核酸報告，排隊需時15分鐘。港漂黃先生的太太和兒子均生活在深圳，他說封關前每一兩日就會回深圳，現時已近兩年未回家，今年向公司請了兩個星期假，計劃農曆年後再回港。亦有人是以香港為中轉地返內地，王先生4日由墨爾本飛抵香港，將於明日由深圳灣過關，他說直飛廣州的機票高達4萬人民幣，較飛香港的機票貴約4倍。