丘應樺今午赴越南訪問覓商機 趁港與內地恢復通關「講好香港故事」 (18:37)

丘應樺今早（7日）在港台《星期六問責》表示，越南是與本港貿易的第7大經濟體、以東盟國家而言排第二，每年與香港貿易額好大，「講出來的數字嚇死人，達682萬億越南盾，相當於港2200億港元」。他表示，本港有不少商人在越南投資，不論是製造業、旅遊、酒店、餐飲，今次行程亦會同當地商界探討互相合作的機遇。他亦會與當地官員溝通，爭取越南支持香港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

香港明（8日）起與內地恢復免檢疫通關，丘應樺表示，相信通關對本港及內地有很正面的影響，「因為人流、物流都會加強」。他說，很多本港企業家三年來少到內地，「如何令內地企業利用香港作為平台走出世界、又可以引入外地企業經過香港進入內地，都要通（關）到先得」。丘形容，現時與內地「一步一步有序通關，令我們（香港）打通了這個渠道」。

港府最終公布的通關方案，不設商務及公務配額，丘應樺說，「（每日單向）6萬人數目都好大」，形容如要特地為商界設名額要重新計劃，通關未能可以「這麼快」落實，期待其後盡快加大名額，「一步一步復常，將配額都取消就最好」。

早前有不少國際展覽改到其他城市舉行，丘應樺說，近日有部分展覽商向港府主動查詢何時可以本港舉辦展覽，他引述部分參展商指，據他們過往經驗，「在香港做展覽對他（參展商）的商機帶一個『好大好大的效益』，他發現去了其他地方，達不到效果」，於是冀重臨本港辦展。

丘應樺說，灣仔會展及亞博館有很多展覽正在排期，涉及有哪些展商擬重臨本港，則暫不宜透露：「一會兒別人知道我們在洽商，又跟我們去搶」。他重提今屆政府首份《施政報告》提出，在今年7月起對展覽業提供14億元支援，冀吸引更多國際展覽到港，例如珠寶展及鐘錶展等；每個展覽上限2000萬港元，冀未來三年吸引至少200場展覽在港舉行。