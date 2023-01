陳日君獲教宗方濟各接見　分享多年在港的監獄探訪工作 (15:57)

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機日前赴梵蒂岡,出席榮休教宗本篤十六世(Benedict XVI)的喪禮,陳日君昨(6日)接受美國宗教刊物America Magazine訪問,提到他獲教宗方濟各在聖瑪爾塔的住所私人接見,陳形容會面精彩、教宗令人感溫暖(It was wonderful. He was so very warm!)。