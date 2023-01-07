陳日君獲教宗方濟各接見　分享多年在港的監獄探訪工作 (15:57)

陳日君在報道中說，與教宗方濟各在聖瑪爾塔住所地下大廳見面，陳日君向對方介紹自己的教牧工作，包括逾十年來到過香港的監獄進行探訪，給不少囚犯施洗。陳又指，方濟各看見自己需扶拐杖走路，但至今仍願繼續付出，對此非常高興。

陳日君又感謝教宗方濟各前年任命周守仁這位「好主教」（a good bishop），稱方濟各聽罷微笑，笑著稱周守仁為耶穌會會士（He’s a Jesuit!）。

雙方交談後，陳日君獲邀參觀方濟各的住所，方濟各向他展示佘山聖母（Our Lady of Sheshan）複製雕像，陳日君當時以「希望你有天可到訪（位於上海的）佘山進教之佑聖母大殿」作回應。方濟各亦贈予他書本和玫瑰念珠（rosary beads）。

陳日君稱，會面後方濟各亦作送行，又富幽默感地說笑解釋「希望確保你（陳）離開，第二，希望你別帶走任何其他東西」，所有人聽罷都大笑。