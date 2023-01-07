2019年包圍深水埗警署案 4人罪成候判 4人脫罪　 (15:36)

被告李倩瑩（案發時20歲，下同）、黎擎智（26歲）、陳姓男生（17歲）、彭嘉豪（18歲）、林姓男生（15歲）、林智鴻（20歲）、梁嘉諾（19歲）及梁皓天（18歲）否認暴動罪，李倩瑩另否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，即攜有一個可發出雷射光束的裝置。戴家榮（現44歲）早前承認暴動罪。

李倩瑩早前作供解釋當時打算踏單車回家，故穿頭盔和配戴防毒面罩，法官認為李純粹是砌詞狡辯，根據片段及證人證供，李到達變電站和警署外投擲石塊。與李同伙的黎擎智亦換上全副武裝、更在前排位置擲石。陳姓男生在現場餵他人飲水，舉拳揮舞示威並興奮拍手，他亦和李倩瑩溝通。彭嘉豪則於5人擲物後，在馬路上「扮飛機」和手舞足蹈，有人目睹彷效。法官裁定該4名被告暴動罪成。

至於林姓男生缺乏裝備，也沒與其他人交流，與看熱鬧的年輕人無異。林智鴻雖然帶有裝備逗留，他僅與一人短暫溝通，法官認為他似是百無聊賴、漫無目的地流連。法官接納梁嘉諾自辯稱途經被捕，梁因天氣預告下雨而帶備雨傘。片段顯示梁皓天將雙手放於口前，狀似高聲呼叫，但法官在缺乏錄音下不能確定他挑釁警方；梁可能湊熱鬧時過度興奮。上述4人被裁定罪名不成立。

此外，法官指出李倩瑩沒在圍堵警署的最好時機以雷射筆照射，反映她可能無意圖在暴動中使用雷射筆，遂裁定她在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。