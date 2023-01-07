偷拍10女子裙底前警員改判240小時服務令　曾受警隊嘉許 (15:27)

被告余健華（29歲）案發時報稱警員，現已離職。辯方在被告認罪時在求情時曾稱，被告從小志願是警員，並在受訓期間獲頒發銀笛獎，2019至2020年期間亦獲警隊嘉許。

申請刑期覆核的律政司一方今指出，涉案控罪嚴重，即使初犯，原則上應判處監禁，認為裁判官判刑時除考慮更生，亦須平衡阻嚇。律政司又指，即使被告曾被視為一名優秀警員，但卻知法犯法，其行為已令公眾對警隊信任大受打擊，尤其案發時正值警隊形象頗受爭議之際。

嚴官引述被告精神報告指出，因為2019年社會事件，令被告大受壓力，連女友都不願向外透露他任職警員，故才令他失控，以偷拍裙底舒解壓力。事後被告坦認過錯，明白將失去自己工作，主動接受心理輔導；根據感化官進一步報告及社會服令報告，被告仍需接受輔導，感化官亦接納他做社會服務，決定撤銷12個月感化令，改判被告接受240小時社會服務令，並須繼續接受精神或心理輔導，以及參加社區活動項目。