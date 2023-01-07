理大衝突暴動罪成　10男女囚50至52個月 (15:17)

罪成的10名被告為電器技術監督歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、鄭太君（25歲）、莊正（28歲）、女學生周嘉慧（19歲）、女學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧女店員黎子欣（22歲）。

辯方大律師求情指，莊正的母親在信中稱讚他懂事，大律師續指莊近年起發展音樂，特別是過去一年發表首張專輯和參與大型表演，莊透過歌曲鼓勵感染他人。莊於去年5月結婚，他因本案對妻子感愧疚，他亦明白應以和平方式表達意見。辯方又指，黎子欣育有7歲女兒，目前懷孕的黎預產期為4月，她將與未婚夫組織新家庭。

代表鄭太君的大律師陳辭不禁哽咽，指各年輕被告沒料到陷入牢獄之中，事件在他們的人生不可磨滅，造成很大懲罰。他指，現時香港由亂到治，並實施國安法，國家主席習近平表示注重年青人發展，而富商李嘉誠當年登報稱「黃台之瓜，何堪再摘」，望法庭給予機會被告。

對於辯方稱本案情節不屬最嚴重，林官並不同意，他指暴動者投擲120枚汽油彈，彌敦道滿目瘡痍和遭受破壞；如果因被告「不動口不動手」輕判，或令人誤以為這樣不是大錯。林官相信被告已得到沉重教訓、重犯機會低，強調法庭非要摧毀被告的人生，但須要發出正確信息。