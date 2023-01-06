通關｜海關加強宣傳　提醒過關者勿帶受管制藥物等違禁品 (18:32)

海關表示，香港對所有違禁品及受管制物品的進出口均有嚴格規管，常見的違禁品及受管制物品包括危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類及配方粉。

海關強調，旅客攜帶受管制藥物入境或出境，需要出示由衛生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。

海關稱，因應不少市民於農曆年前夕及假日期間到內地旅遊、探親及購置年貨，可能會誤帶違禁品及受管制物品進出香港，海關特別提醒市民，根據《公眾衞生及市政條例》，輸入沒有衛生證明書的野味、肉類、家禽及蛋類，可遭檢控。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

海關又表示，就通關後可能出現的水貨活動，海關會積極配合政府的部署，在各口岸加強執法，檢查出境市民和旅客有否攜帶受管制藥物出境，以及與深圳當局緊密聯繫，加大對水貨活動的調查和偵緝力度，並將相關情報通報入境處和警方採取行動。