青年非禮10歲胞妹　認罪判囚24個月　官斥悔意流於表面濫用妹妹信任 (17:33)

辯方引述相關報告指，心理學家對現任職餐廳水吧員工、被告的說法有懷疑，但同意被告並非有戀童傾向，重犯機會亦不高。辯方形容本案是一宗悲劇，兩人父母忙於工作，不發覺兒女之間的問題，兩兄妹亦不願主動與父母溝通。被告與X在本案揭發後已終止不恰當關係，被告亦打算在完成服刑後搬離家中，冀法官盡量輕判，好讓整個家庭及早重新出發。

法官判刑又指，本案案情有嚴重之處，被告作為X親兄，不但沒有盡兄長責任保護妹妹，甚至趁機侵犯她。即使X依賴被告，被告比X年長8歲，面對X的不成熟要求應該加以教導，拒絕身體接觸，至少不應每晚一起睡覺。被告的行為有違倫常，濫用X的信任。法官批評被告重覆犯案，行為可恥。

根據X的創傷報告，她對被告感到生氣，情緒由憤怒轉為壓抑，性取向亦由雙性戀轉變為同性戀，面對男性走近會感到厭惡，可能要長期接受精神治療。法官認為對一個只有15歲的年輕女孩來說，是痛苦的經歷。法官分別就3項控罪判囚8至14個月，考慮量刑整體性，總刑期為24個月。