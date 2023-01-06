青沙管制區下月推不停車繳費　年內推至全港政府隧道　取消人手收費 (16:15)

易通行系統會透過偵測貼在車輛擋風玻璃的車輛貼收費，運輸署首席運輸主任（管理）何均衡表示， 車主可以為車輛貼綁定信用卡或銀行戶口，以便自動轉帳，也可以開立儲值戶口，定時增值。易通行不設月費， 運輸署會為全港每輛已領牌車輛免費提供首張車輛貼。

快易通有限公司總經理（電子道路收費系統）陳偉強提醒，車輛貼應貼在距離行車記錄儀（車CAM）最少10厘米處，貼上之後不要撕走，否則會失效。

政府道路及隧道實施易通行後，人手收費將會取消， 運輸署助理署長（管理及輔助客運）阮康誠表示，若車輛沒有車輛貼，會有14日寬限期，署方會提醒車主在寬限期內補交費用， 若14日不交，會收175元附加費，21日內要繳交附加費及隧道費，若再不交，附加費會加到350元，若車主仍不繳交相關費用，當局或控告車主，最高罰款5000元。他又說，會逐步移除隧道收費點，騰出 收費廣場用地可用作改善道路設施和隧道運作。

阮康誠說，易通行計劃有所延誤，因 早前全球疫情影響，車輛貼未能如期抵港，加上隧道費服務商面臨科技人手流失問題，影響系統發展，現時已額外招聘人手，完成系統研發，車輛貼供應亦已漸趨穩定。他又說，推易通行系統成本為9.45億元，政府不會因此而增加隧道費。