中大前學生會成員王浩鏘涉在社交平台轉載刊物「羊村繪本系列」的下載網址,配上「Catch me if you can(有本事便捉我)」的字句,昨(5日)被警方國安處拘捕,今(6日)被帶往西九龍裁判法院,控以「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。辯方沒有保釋申請,《港區國安法》指定法官、 主任裁判官羅德泉下令被告還押至2月16日再訊,以待進一步調查。