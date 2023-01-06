疑不滿分居妻子與男友人外出　地盤管工多次強姦及肛交今受審 (15:37)

控方開案陳辭稱，代號C.S.C.的被告於2014年透過交友平台結識女售貨員X，他們交往並於翌年結婚，被告有時到X在葵涌的公屋單位居住。在2019年，被告欠債財困致兩人關係轉差，他們同年7月起爭執，被告歸還鎖匙及提出離婚，X表示同意，其後沒有聯絡。

於同年中秋節、即9月13日晚上，X相約一名男友人外出後近凌晨時分回家，被告在X開門之際推她入屋，X意識到被告有所企圖，她感驚慌和哭泣。被告取出高跟鞋和絲襪要求X穿上，並扯破其內褲，用USB電線綁起其雙手，他掌摑X及責罵對方中秋節與他人外出。被告在沒使用避孕套下強姦了X，X拒絕並叫不要打她、「唔好搞出事」。

接着，被告一邊查看X的手機，與名為「K先生」友人傳信息，當見K回覆後生氣，推X入房用衣服掩蓋她面部和打她，再和X性交兩次，並要求X口交。被告冒充X邀請K到酒店開房，獲K答應，被告遂感憤怒，以護膚品瓶子插入X陰道，而且與X肛交和性交。

被告入睡後，X向鄰居求助和報警處理，被告同日早上被捕。醫生事後檢查X，她的陰道驗出被告的DNA和精液；X的胸部、手部和大腿有多處瘀傷紅腫。