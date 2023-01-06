涉欺詐收藏家葛師科逾5億元買倫敦金　3人保釋被拒　案件料交高院審 (14:32)

2男1女被告依次為龔皓賢（36歲，銷售員）、施鴻儒（55歲，無業，持雙程證）及周杏薇（49歲，無業），施及周為夫婦關係。3人今有申請保釋，但被拒，須還押懲教看管。

龔被控1項串謀詐騙罪，指他於2016年5月至2018年10月20日之間，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名人士，虛假地表示葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金和/或貴金屬、帳戶正虧損需要進一步資金以維持運作、以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行賬戶支付合共5.775億港元。

龔另涉1項於於2016年5月27日至2018年11月15日之間洗黑錢罪，涉款605,570港元。施及周共同被控6項於於2018年1月23日至12月31日洗黑錢罪，涉款合共4200萬元。周另涉2項於2018年2月1日至10月18日洗黑錢罪，合共涉款逾1.45億元財產。