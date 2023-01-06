疑遭商人蕭澤偉寓所非禮　外傭入稟索償逾28萬 (14:21)

入稟狀指稱，入稟人為一名菲籍外傭，自2021年1月10日受僱於張莉莎，並在同年3月10日抵港，與僱主及丈夫蕭澤偉跑馬地一個單位居住。在同年4月21至22日晚上，只有外傭與蕭澤偉在單位內，其間蕭多次性騷擾外傭，包括按摩其肩膀及手臂，擁抱她及摟住她的腰，從後抱起她及拍她的肚子，撫摸她的臉、親吻其頭髮，並嗅她的頭髮和脖子，更將勃起的陽具壓在她的臀部，提出以金錢換取外傭為他按魔及在他面前「做運動」。

外傭多次拒絕蕭澤偉的性要求，並要求他停止性騷擾。4月23日，外傭因該性騷擾提早終止僱傭合約並離開該單位，最終在去年1月26日向平等機會委員會投訴。

入稟狀續指，蕭澤偉對外傭的性騷擾違反《性別歧視條例》，基於外傭備受精神壓力所困，事後經常失眠及發噩夢，亦因而暫時失去工作須回到菲律賓，直至去年8月才開始任職新工作，要求蕭澤偉支付20萬元感情損害補償、74,080元收入損失、10,325元食宿支出及其他懲罰性或懲戎性的損害賠償。