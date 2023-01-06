廉署破歷來最大樓宇維修貪污案拘49人　涉操縱全港10屋苑逾5億元項目 (14:08)

廉署表示，涉及的10個項目涉及港九新界，涉及大型私人屋苑、居屋、單棟式舊樓、工廈和商廈，由幾千元的大廈維修、數百萬的升降機優化工程，以至過億元的大維修工程都有，亦包括太陽能裝置工程，總值超過5億元，形容集團「大小通吃」，又提到有工程更涉及政府資助，10個項目中8個沒有被批出，其中2個則早前已獲批，署方已經與相關屋苑的業主立案法團跟進。

廉署稱，行動沿於一位市民就其中一個項目作出貪污投訴，署方「順藤摸瓜」發現一個極具規模和分工精細的集團，當中涉及建築公司東主，有關人士幕後亦操控了多間建築和物管公司，集團亦涉及工程顧問、承辦商和俗稱「維修老鼠」、即負責聯繫不同持份者的中間人。

廉署表示，集團會賄賂樓宇維修的「話事人」，例如法團人員，安插「棋子」如管理公司，讓集團的承辦商取得工程。署方指出離島區有屋苑，集團賄賂物管公司職員以寬鬆監管工程；在新界區40年樓齡大型屋苑，工程顧問估算大維修造價2000萬元，對比法團聘請之獨立顧問估算的900萬元，涉嫌誇大超過一半；亦在一個九龍區單棟住宅，以200萬元賄賂3名法團委員，以操控他們揀選工程承辦商。

案件拘捕了43男6女，年齡介乎25至73歲，包括集團主腦和多名骨幹成員，檢獲過百萬元懷疑作郁款的現金，附有記號的樓宇維修文件，包括招標文件。署方形容今次行動是成功瓦解集團。