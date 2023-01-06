立場新聞案｜控方稱鍾沛權辭任總編輯後仍參與編採決定 (13:55)

控方早前在開案陳辭指出，警方檢取鍾沛權手機內的WhatsApp對話紀錄，反映鍾與林紹桐實際參與立場新聞的編採方向及刊發內容，參與程度高，推論兩人知悉發布的刊物具煽動成分；而鍾沛權在前年10月尾辭任總編後，仍繼續參與立場新聞的編採決定。

控方今傳召在去年1月10日至3月，製作對話紀錄騰本的警方國安處偵緝警員劉家倫（音譯），並在庭上核對內容，包括鍾沛權與林紹桐的對話紀錄，控方指林向鍾「匯報請人事情」，討論新聘攝影記者的薪金、經驗等。

在鍾沛權離任後的前年12月15日，一個名為「Stand」的WhatsApp群組成立，鍾沛權當日在群組發出一條連結，並寫道「問轉載加約訪」；12月19日，鍾亦發出另一條Facebook連結，稱「這篇不如都上」、「非建制派加引號」。

鍾沛權亦於12月17日在群組稱游泳運動員何詩蓓奪金，林則回應「同事出咗」，又指網媒「『體路』早前通知，有中間人關心，我哋暫不轉他們的文章」；12月22日，鍾在群組發布一條立場網站的連結，劉家倫表示他去年嘗試瀏覽該連結但不果，遂以文章標題搜尋，從網站「聞庫」找到一篇標題相同的文章。