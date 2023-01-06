4港人漁民涉藏毒被囚菲律賓　其中3人上訴得直今抵港 (17:57)

3名上訴得直的漁民包括盧榮輝、郭錦華及陳國棟，他們今日發表聲明，重申沒有犯法，故堅持上訴。去年2月23日，菲律賓上訴法庭判3人無罪釋放，之後被轉往菲律賓移民局拘留所等候遣返，苦等10個月，今日終於返回香港，得與家人團聚。

3人表示，感激6年多來一直協助他們的中央和特區政府、外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓領事館、前立法會議員、傳媒，以及關心和曾捐助支持他們的港人，認為因有大家的關注和幫助，讓他們終於可以沉冤得雪，重獲自由。

3人又表示，想到和他們一起去菲律賓、仍在獄中的梁樹福，替他不值，相信他是無辜，盼中央和特區政府持續關注和重視梁樹福的情况，施以援助，讓他也可盡快重獲自由，返回香港，與家人團聚。

【13:38】一直跟進事件的民主黨前立法會議員涂謹申向本報表示，其中三人盧榮輝、郭錦華、陳國棟去年3月上訴得直，惟事後一直被當扣押在當地，家屬本月3日突然接獲通知3人可返港，3人今早（6日）已被遞解出境返港。餘下一人梁樹福仍在囚，將繼續上訴。

涂謹申引述家屬表示，感謝中央政府和特區政府協助，並希望梁樹福可早日獲釋，希望中央政府與特區政府繼續協助他。